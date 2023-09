Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației a facut o declarație prin care iși manifesta susținerea pentru o eventuala decalare a orarului pentru școlile din București, astfel incat traficul din Capitala sa fie ușurat.”Cu siguranța, cred ca ar fi o soluție buna sa avem ore de incepere diferite pentru unitați de invațamant…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a explicat ca pentru elevii din București ar putea fi introdus orarul decalat, in așa fel incat elevii sa inceapa la ore diferite cursurile. Masura vine ca urmare a faptului ca la ora inceperii cursurilor traficul din București este efectiv sufocant.”Cu siguranța,…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a confirmat ca in unele școli se va invața in continuare in trei schimburi, cu toate ca noua lege a educației interzice aceasta practica. In Capitala sunt 11 cazuri de acest gen, potrivit ministrului. Noua lege a educației a intrat in vigoare in luna septembrie și prevede…

- Cu o saptamana inainte de inceperea noului an școlar, ministrul Educației, Ligia Deca, a admis, intr-un interviu pentru Observator, ca vor mai fi școli in care se va invața in 3 schimburi, deși legea educatiei interzice acest lucru, informeaza Edupedu.Ligia Deca a precizat ca este ”imposibil sa finalizeze…

- Anunț important pentru toți elevii din Romania! Ministrul Educației a facut declarații importante cu privire la recuperarea orelor pierdute in contextul grevei profesorilor. Ce spune Ligia Deca despre orele de curs pierdute in luna mai.

- Ligia Deca reactioneaza dupa ce a permis scolilor sa decida programul pentru recuperarea orelor pierdute in saptamanile de greva. In unele scoli, prin instituirea unui orar cu 25 de minute de predare si 5 minute de pauza. In acest fel, elevii ar "recupera" 14 ore pe zi pana la finalul saptamanii, iar…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta, joi, ca incheierea situatiei scolare pentru elevii din clasele terminale a fost prelungita pana in 13 iunie. Ligia Deca a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca trendul dascalilor participanti la greva este in continuare descendent. In 9 iunie ar fi trebuit…