Ministrul Educației anunță modificarea admiterii la liceu! Intrebat daca se ia in calcul revenirea la examenele de treapta, Ministrul Educatiei a afirmat ca examenele de treapta erau doua, pentru acces in clasa a 9 a si pentru acces in clasa 11 a. ”Nu ne gandim la doua examene de treapta, dar ne gandim la o adaptare a accesului in invatamantul liceal. Aceste lucruri sunt deja reflectate in draftul legii invatamantului preuniversitar, care va fi facut public. Atunci veti vedea si solutiile pe care le propun. Solutiile schimba putin, imbunatatesc aceasta modalitate de acces in liceu, a declarat ministrul Educatiei, la sediul ministerului. El a precizat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației: ar putea fi adaptat accesul la invațamantul liceal. Nu se vor introduce din nou examenele de treapta Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca ar putea fi adaptat accesul la invațamantul liceal. Deocamdata, nu este in discuție reintroducerea examenelor de treapta. „Examenele…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, joi, despre o posibila revenire a examenelor de treapta, ca nu se gandeste a doua examene de treapta, dar se gandeste la o adaptare a accesului in invatamantul liceal, iar aceste lucruri sunt deja reflectate in draftul legii invatamantului preuniversitar,…

- Dupa trei luni de pauza, o parte a sindicatelor din Complexul Energetic Oltenia reia protestele in Piața Prefecturii, din Targu Jiu. Sindicaliștii din companie au obținut aprobare din partea Primariei Targu Jiu pentru organizarea in fiecare zi de joi a unui protest in centrul orașului, in intervalul…

- Noile prevederi legale privind protectia animalelor, care stabilesc sanctiuni mai dure pentru persoanele care comit orice act de cruzime sau violenta asupra acestora, au intrat, joi in vigoare. Prevederile dubleaza si chiar tripleaza cuantumul amenzilor contraventionale si limitele maxime ale pedepsei…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 13 mai 2022, Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, precum și pentru modificarea și completarea unor acte…

- Social Premii mai mari pentru elevii olimpici: 1000 lei – locul I, 300 lei – mențiuni / Cei care au obținut locul I la olimpiade vor putea fi inscriși la liceu, fara a mai susține Evaluarea Naționala aprilie 28, 2022 09:37 Ministerul Educației a pus in dezbatere publica un proiect de Ordonanța de…

- Presedintele Klaus Iohannis a retrimis, marti, Parlamentului legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului 17/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, precum si pentru modificarea unor acte normative,…

- O lege facuta pe genunchi, care incrimineaza instigarea la violența, ura și discriminare impotriva unei persoane sau a unui grup de persoane, inclusiv pe motiv de apartenența politica a fost adoptata luni, 14 martie, de plenul Camerei Deputatilor. Daca legea va fi promulgata de președintele Klaus Iohannis,…