- El a spus ca profesorii nu au putut fi vaccinați impotriva COVID-19 inainte de inceperea școlii, din cauza numarului insuficient de doze de vaccin livrate de companiile producatoare. DNA a ajuns la plaja! Apele Romane: Proiectul risca sa fie stopat „Dar am creat o modalitate și un scenariu pentru…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, anunța ca vaccinarea profesorilor ar putea incepe in a doua parte a saptamanii viitoare. El a spus ca decizia finala...

- M Educației a transmis date ptr vaccinarea personalului din invațamant Ministerul Educației a transmis Comitetului Național de Coordonare a activitaților privind vaccinarea împotriva COVID, datele necesare pentru începerea vaccinarii prioritare a personalului din învațamânt,…

- Ministerul Educatiei a transmis Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) datele necesare demararii activitatii de vaccinare „prioritara” a personalului din invatamant in centre dedicate (prin organizarea de echipe mobile), potrivit Agerpres.

- Președintele Comitetului Național de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghița, a anunțat la conferința de presa de astazi, 16 februarie , ca „avem in vedere vaccinarea cu prioritate a personalului din sistemul de educație”, acest lucru urmand sa se faca, dupa definitivarea planului, „cu ajutorul…

- Coordonatorul campaniei de imunizare anti-coronavirus, Valeriu Gheorghița, anunța ca in curand profesorii ar putea avea prioritate la vaccinare. De la 1 martie 2021 profesorii din Romania ar urma sa aiba prioritate la vaccinarea impotriva coronavirusului. Vaccinarea profesorilor ar urma sa fie realizata…

- “Nu se modifica strategia. Daca se modifica ceva, anunțam acest lucru. Nu vor fi cabinete de vaccinare special destinate pentru personalul din invațamant și nici locuri rezervate in platforma. Am transmis ca, in aceasta etapa, din 15 februarie, personalul din invațamant se poate programa pe locurile…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta „cresteri semnificative” ale numarului angajatilor din sistemul de educatie care si-au manifestat intentia de a se imuniza anti-COVID-19, comparativ cu datele raportate dupa prima etapa a consultarilor. El sustine ca a discutat cu coordonatorul campaniei…