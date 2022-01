Stiri pe aceeasi tema

- ”Este evident interesul European, dar si potentialul national avand rezervate 500 milioane euro pentru dezvoltarea microelectronicii in Romania prin PNRR. Ecosistemul care va fi sprijinit pentru realizarea acestui tip de investitie include intreprinderi mari, IMM-uri, cercetarea institutionala, cercetarea…

- Ministerul Economiei intenționeaza sa dezvolte un ecosistem in domeniul microelectronicii, adresat companiilor mari, IMM-urilor, dar și centrelor de dezvoltare și universitaților, care sa asigure produse pentru industria auto și alte sectoare. Acestea vor avea la dispoziție fonduri de 500 milioane euro,…

- “Un prim program pe care as vrea sa vi-l prezint se refera la microelectronica. Romania are o traditie in domeniul microelectronicii, dar in ultima perioada am devenit integratori: cumparam produse pe care le integram si dupa aceea le exportam. Ne dorim sa dezvoltam un ecosistem care sa includa companii…

