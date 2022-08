Stiri pe aceeasi tema

- ”Interesul oamenilor de afaceri straini de a investi in tara noastra este tot mai evident. In calitate de ministru al economiei, ma intalnesc saptamanal cu investitori din multe tari europene care imi transmit ca Romania se afla pe primul loc in randul tarilor atractive pentru dezvoltarea de noi afaceri,…

Ministrul german al Afacerilor Externe, Annalena Baerbock, va fi in vizita la Bucuresti si Constanta, vineri, pentru a co-prezida conferinta Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova si pentru a se intalni cu oficiali romani.

O serie de organizații care reunesc investitori americani, francezi, nemți și englezi in Romania recomanda Guvernului mentinerea unei cote unice de impozitare si reasezarea sistemului fiscal astfel incat sa stimuleze munca. Luarea de poziție vine in contextul in care PSD cere in Guvern schimbarea…

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca Romania inregistreaza cea mai mare crestere economica la nivel european, dar admite ca ea nu se resimte in nivelul de trai al populatiei. In acest context, Ciolacu avanseaza ideea unui nou pachet social.

Dupa o crestere robusta in 2021, economia Romaniei ar urma sa incetineasca la 2,6% in 2022, pe masura ce inflatia reduce veniturile disponibile iar razboiul din Ucraina afecteaza increderea in economie, lanturile de aprovizionare si investitiile, se arata in previziunile economice de primavara, publicate…

- Potentialul Romaniei, o tara europeana cu deschidere la Marea Neagra si marginita de Dunare, este incontestabil, iar valorificarea acestui potential depinde de strategii realiste adaptate la noile conditii geopolitice, este de parere ministrul Economiei, Florin Spataru.