Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 3.147 de Unitați Administrativ Teritoriale (UAT-uri), au depus solicitari pentru 7.545 de proiecte, in condițiile in care bugetul Programului Anghel Saligny este de 50 de miliarde. Suma totala a cererilor de finanțare este aproape tripla, respective 137,59 de miliarde de lei, susțin…

- Investitiile in reteaua de apa si canalizare si modernizarea drumurilor este importanta si necesara, fapt dovedit de cererile de finantare pentru aceste proiecte depuse de 97,5% din comunele, orasele, municipiile si judetele din Romania, a anuntat ministrul UDMR al Dezvoltarii Cseke Attila, dupa…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a transmis, marti, dupa ce termenul de depunere pentru proiectele de infrastructura finantate de Programul National de Investitii „Anghel Saligny” a fost incheiat, ca investitiile in reteaua de apa si canalizare si modernizarea drumurilor sunt importante si necesare…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca nu va incepe lucrarile la Spitalul Metropolitan pana nu va avea certitudinea ca exista finantare si pentru terminarea constructiei. Intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul PMB, edilul general a declarat ca Spitalul Metropolitan figureaza…

- Doar 15 din cei o mie de kilometri ai rețelei de termoficare au fost reabilitați in cele 11 luni, de la schimbarea primarului general, acestora adaugandu-se alti cațiva kilometri din reteaua secundara. In aceste condiții, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca va fi „putin mai bine decat…

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Covasna a incheiat contracte de finanțare a lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 22 de unitați administrativ-teritoriale (UAT) din cele 30 eligibile. Suma totala alocata pentru inscrierea proprietaților din…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat miercuri ca in sedinta de guvern a fost dezbatut, in prima lectura, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede o finantare suplimentara, in valoare totala de 3 miliarde de lei, de la Ministerul Dezvoltarii, pentru…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat miercuri ca in sedinta de guvern a fost dezbatut, in prima lectura, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede o finantare suplimentara, in valoare totala de 3 miliarde de lei, de la Ministerul Dezvoltarii, pentru…