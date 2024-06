Stiri pe aceeasi tema

- Avand deja publicata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SICAP) procedura de licitatie publica in vederea desemnarii constructorului/constructorilor care urmeaza sa extinda magistrala de metrou M4, Gara de Nord-Gara Progresul, marti in prezenta ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu si…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, semneaza contractele de finanțare pentru metroul de Otopeni și prelungirea Magistralei M4 Gara de Nord – Gara Progresul, in suma de 22,3 miliarde de lei.

- In București vom avea doua magistrale noi de metrou. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, impreuna cu primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, vor semna contractele de finanțare pentru magistrala M4 de la Gara de Nord la Gara Progresul. De asemenea, vor fi semnate contractele de finanțare pentru…

- Primaria Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, in calitate de lider de asociere (alaturi de Ministerul Transporturilor, Metrorex SA, Consiliul Judetean Ilfov si Sectorul 5 al Capitalei), anunta faptul ca incepand de, vineri, procedura de licitatie publica in vederea desemnarii proiectantului si constructorului/constructorilor…

- Primaria Sectorului 4 a anuntat vineri, 26 aprilie, ca procedura de licitatie pentru proiectarea si executia liniei de metrou M4, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul, a devenit publica in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP). „Sectorul 4 al Municipiului București, in calitate…

- Contractul de finanțare pentru realizarea unui parc fotovoltaic in municipiul Suceava in zona Termica in valoare de peste 12 milioane de euro ar putea fi semnat in doua saptamani, a anunțat primarul Ion Lungu. El a precizat ca proiectul a trecut de primele doua etape, de eligibilitate și de evaluare…

- Daia Romana, prima comuna din Alba care va avea rețea de gaz finanțata prin Programul „Anghel Saligny”. Contractul a fost semnat Daia Romana este prima comuna din județul Alba care va avea rețea de gaz finanțata prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Contractul de finanțare, in valoare…

- Daniel Baciu, seful Casei de Pensii, a facut un anunt important pentru toti pensionarii. A spus ca „oficial incepe procesul pentru toate cele 4,8 milioane de pensii aflate in plata!”. Șeful Casei Naționale de Pensii Publice susține ca a semnat contractul pentru realizarea softului necesar recalcularii…