Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a participat la Constanta, la o sedinta de lucru a Centrului de Lucru Local de Combatere a Bolilor, unde primari, viceprimari si reprezentanti a asociatilor din Dobrogea au fost prezenti.Pesta porcina africana a fost principalul subiect de discutii.Au fost…

- Doua noi focare de pesta porcina africana au fost identificate pe raza comunei Suceveni, din judetul Galati. Autoritatile i-au informat pe sateni cu privire la necesitatea sacrificarii celor 200 porci din comuna. Potrivit Directiei Sanitar Veterinare, aceasta este o masura preventiva, obligatorie in…

- Romania este in alerta din cauza epidemiei de pesta porcina africana. Peste 500 de focare au fost confirmate in mai multe judete. Cele mai afectate sunt Buzau, Ialomita si Constanta. Virusul a fost depistat la porcii din gospodariile oamenilor.

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in judetul Constanta. Autoritatile au dispus restrictii de circulatie si au instituit filtre la intrarea si iesirea din localitate.

- Comandament pentru gripa aviara, la Palatul Victoria. Premierul Viorica Dancila discuta, incepand cu ora 15.00, cu miniștrii responsabili, despre situația din județele afectate de aceste focare. La intalnire urmeaza sa participe reprezentanții ANSVSA-ul, precum și miniștrii de Interne, Aparare, Transporturi,…

- Cinci focare de pesta porcina au fost descoperite in judet, a declarat directorul DSV Satu Mare Nicolae Dumuta in cadrul sedintei de azi, 26 iulie a Colegiului Prefectural. Dintre acestea patru au fost semnalate in Micula si unul in Sudurau. In ceea ce priveste mistretii, numarul animalelor bolnave…

- In data de 20 iulie a fost confirmata prezența virusului Pestei Porcine Africane la porcii din doua gospodarii din comuna Giurgeni, județul Ialomița . In urma confirmarii diagnosticului, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala București (I.D.S.A.) – Laboratorul Național de Referința pentru…

- Deocamdata boala se manifesta cu pregnanta numai in doua judete, respectiv Satu Mare si Tulcea. Tulcea este, insa, destinație de Post-ul In atenția dambovițenilor care merg in Delta Dunarii! In județul Tulcea a fost semnalata pesta porcina africana apare prima data in Gazeta Dambovitei .