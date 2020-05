Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania si PSD solicita, in motiunea simpla depusa la Camera Deputatilor impotriva ministrului Educatiei, demisia Monicai Anisie, acuzand ‘haos” in domeniu, dar si ‘lipsa de viziune si de strategie, care a facut ca prescolari, elevi, studenti, parinti, bunici si personal din invatamant sa traiasca…

- Liderul grupului parlamentar PSD din Senat, Radu Preda, a anuntat marti, in plen, depunerea unei motiuni simple la adresa ministrului de Interne. Motiunea simpla este intitulata "Democratia romaneasca in deriva. Cu vela rupta, in timp de pandemie"."In conformitate cu prevederile Regulamentului, depun…

- Deputatul PSD Cornel Itu transmite un comunicat de presa prin care explica poziția luata fața de ministrul Finanțelor, Florin Cițu. Redam comunicatul acestuia. Articolul Cornel Itu: „Moțiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Finanțelor, Florin Cițu, a fost adoptata miercuri” apare prima data…

- Camera Deputaților a aprobat, miercuri, moțiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului de Finanțe, Florin Cițu. Au votat „pentru” moțiune 166 deputați, 94 „impotriva”, iar 28 s-au...

- PSD a depus o motiune simpla „Lenea, minciuna si incompetenta ministrului Oros” impotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros. Aceasta va fi dezbatuta, luni, in plenul Senatului. Fostul ministru Petre Daea...

- Camera Deputatilor dezbate luni motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului de Finante, Florin Citu, urmand ca votul sa fie dat miercuri, potrivit Agerpres.Motiunea simpla, intitulata Virusul Citu a infectat economia nationala, a fost depusa miercurea trecuta in plenul Camerei.Amanetarea finantelor…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, afirma ca motiunea simpla depusa impotriva sa de PSD reprezinta o dovada a faptului ca a inceput sa deranjeze grupurile de interese care au condus ministerul in ultimii ani. "Motiunea simpla depusa de PSD impotriva mea este dovada clara ca am…

- O moțiune simpla impotriva ministrului Economiei și Infrastructurii, inițiata de parlamentarii din Blocul ACUM, a fost respinsa de plenul Parlamentului, prin voturile deputaților socialiști și democrați.