Stiri pe aceeasi tema

- Suceava, primul oras inchis! Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat susțin luni seara o declarație de presa la sediul Ministerului Afacerilor Interne. Bogdan Despescu prezinta Ordonanța Militara nr. 5: se prelungește masura suspendarii zborurilor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, emiterea Ordonantei Militare nr. 6 prin care s-a decis carantinarea municipiului Suceava si a unei zone limitrofe, formate din opt comune, dar si stabilirea unei zone de protectie asupra unor unitati administrativ-teritoriale din judetul…

- Ministrul de interne Marcel Vela si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat sustin luni seara, incepand cu ora 23.00, o declaratie de presa la sediul MAI. Declaratii: se prelungeste masura suspendarii zborurilor dinspre si inspre Spania pt 14 zile se prelungeste masura suspendarii zborurilor…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat luni, 30 martie, ca a fost aprobata o noua ordonanța militara care vine cu noi masuri pentru limitarea raspandirii COVID-19. Cea mai importanta prevedere este carantinarea municipiului Suceava și a unor localitați limitrofe. Se instituie și o zona de protecție…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat susțin declarații de presa, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, luni seara. Bogdan Despescu prezinta prevederile Ordonanței Militare 5, adoptata luni, 30 martie: Se prelungește suspendarea zborurile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, sambata, ca urmare a instituirii starii de urgenta, nu exista raspandire comunitara extinsa a noului coronavirus pe teritoriul Romaniei. "Nu avem raspandire comunitara extinsa pe teritoriul Romaniei", a spus ministrul Afacerilor Interne,…

- Ziarul Unirea S-au decis noi masuri in Romania: INCHIDEREA barurilor, restaurantelor, cafenelelor și INTERZICEREA activitaților religioase in biserici printre restricții S-au decis noi masuri in Romania: INCHIDEREA barurilor, restaurantelor, cafenelelor și INTERZICEREA activitaților religioase in biserici…

- Intoarcerea la electorat este solutia corecta, a declarat, joi seara, presedintele Klaus Iohannis, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni. El a subliniat ca alegerile anticipate sunt prima sa optiune. AGERPRES/(AS - autor: Andreea Rotaru, editor: Florin Marin, imagine: Administrația…