Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de interne al Turciei a acuzat joi Statele Unite ca s-ar afla în spatele tentativei de lovitura de stat din 2016 pentru care Ankara l-a învinovațit pe clericul musulman Fetullah Gulen, relateaza Reuters citând ziarul Hurriyet.Peste 250 de persoane au fost ucise în…

- Germania, Franta si alte 17 state din Uniunea Europeana au convenit sa isi uneasca fortele si sa investeasca in tehnologii pentru procesoare si semiconductori, care sunt esentiale pentru dispozitivele conectate si procesarea datelor, in incercarea de a ajunge din urma Statele Unite si Asia, transmite…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a cerut Uniunii Europene sa medieze intre Iran si Statele Unite pentru a salva acordul nuclear iranian, intr-un interviu acordat luni CNN International, informeaza AFP si Reuters. 'In mod clar, poate exista un mecanism fie pentru a sincroniza'…

- Statele Unite au impus sanctiuni Presedintiei Industriilor de Aparare din Turcia (SSB) pentru achizitionarea de catre Ankara a sistemului rus de aparare antiaeriana S-400, a anuntat luni Departamentul de Stat, conform DPA. Ankara a intrat in posesia armelor anul trecut, pe fondul avertismentelor…