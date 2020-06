Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne al Germaniei, Horst Seehofer, a scos in afara legii grupul extremist de dreapta Nordadler, a anuntat marti purtatorul de cuvant al ministerului, Steve Alter, pe Twitter, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Masuri ale politiei au fost activate in patru landuri germane, a spus Alter.Grupul…

- In acest context, MAE considera "inacceptabil si lipsit de respect limbajul demnitarului ungar, cu privire la seful statului roman". "Decizia Presedintelui Romaniei de a transmite, conform competentelor sale, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru deschiderea…

- Curtea Constituționala a Germaniei a decis ca ministrul de Interne Horst Seehofer a încalcat obligațiile privind imparțialitatea dupa ce comentarii ale acestuia în care acuza partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) au fost publicate pe site-ul web al ministerului, relateaza…

- Eliminarea restrictiilor dupa data de 15 mai se va face in mod gradual, avand la baza un singur criteriu, cel al riscului epidemiologic, astfel ca deplasarea in afara localitații va fi permisa doar pentru anumite motive. Premierul Ludovic Orban a precizat, ca dupa data de 15 mai, se vor elimina restrictiile…

- Ministrul de Interne Marcel Vela anunta luni o noua ordonanta militara, prin care persoanele peste 65 de ani pot circula in afara locuintei in intervalele 7:00 – 11:00, si 19:00 – 22:00 pentru cumparaturi, pentru a plimba animalele sau in alte situatii prevazute expres. Suspendarea mai…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca deocamdata nu se poate vorbi despre adoptarea unor masuri de relaxare si a adaugat ca decizia va fi luata peste aproximativ 10 zile, dupa evaluarea situatiei de la acel moment."Vom face o evaluare peste o saptamana, vom vedea evolutia numarului de cazuri…

- Ministrul de Interne al Germaniei, Horst Seehofer, a facut o declarație controversata, afirmand intr-un interviu pentru presa din țara ca in lipsa unor masuri ar putea fi ”milioane de morți” din cauza coronavirusului.