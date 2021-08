”Este o preocupare in acest sens la nivelul Guvernului, dar Ministerul Energiei va veni cu propuneri, se lucreaza deja si stiti ca premierul a anuntat deja, o sa devansam putin termenul pentru consumatorul vulnerabil. In ceea ce priveste partea de consumator vulnerabil, Ministerul Energiei si Ministerul Muncii vor veni cu un punct de vedere comun. Dar pentru masuri imediate asteptam masuri de la Ministerul Energiei”, a declarat luni ministrul de Finante, Dan Vilceanu, in urma sedintei de Guvern. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat saptamana trecuta ca Legea privind compensarea facturilor…