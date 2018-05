Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca „putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat sambata…

- Ministerul de Externe rus a precizat, miercuri, ca este "inadmisibil" sa compari Cupa Mondiala din Rusia cu Jocurile Olimpice de la Berlin organizate de Germania lui Hitler in 1936, asa cum a afirmat ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, citat de agentia spaniola EFE. …

- Ministerul rus de Externe a declarat ca șeful diplomției britanice, Boris Johnson, care a comparat Cupa Mondiala din 2018 din Rusia cu Jocurile Olimpice din Germania nazista, este o ”bruta” „otravita de ura și rautate”, potrivit comentariului pe pagina de Facebook, postat de purtatoarea de cuvant al…

- Rusia a sustinut ca nu a existat niciodata un program cu numele "Noviciok", neurotoxicul care ar fi fost folosit, potrivit Marii Britanii, pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal. Si totusi, un cercetator rus povesteste, pentru o agentie de presa a statului rus, ca a participa la conceperea…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: „Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara”. La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca „orice amenintare cu masuri punitive…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a afirmat ca Rusia are o influenta din ce in ce mai „rea” asupra relatiilor internationale dupa ce s-a descoperit ca un fost spion rus care lucra in serviciul britanicilor a fost otravit in orasul Salisbury din Anglia, scrie Politico. Vorbind in fata…

- Marea Britanie va raspunde "corespunzator si hotarat" daca vor exista dovezi privind implicarea Rusiei in incidentul in urma caruia un fost agent de spionaj rus se afla in stare critica dupa contactul cu o substanta toxica, a declarat marti ministrul britanic de Externe, relateaza Reuters si Tass.…