Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a transmis un mesaj pentru romani prin care ii avertizeaza ca 2023 va fi un an dificil, marcat in continuare de puseul inflaționist. Totuși, ministrul spune ca anul „se construiește pe susținere, incredere, solidaritate, echilibru și stabilitate”, relateaza Mediafax.…

- „Practic este o indexare, aici este si un element de noutate pentru ca ordonanta este in transparenta decizionala si vreau sa specific ce a aparut nou fata de ceea ce a aparut in ordonanta. Pensiile militarilor vor fi indexate cu 5,1%, toate pensiile militare. Apoi, in functie de nivelul pensiei, pe…

- Ministrul de Finante, Adrian Caciu a declarat miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca sunt semnale ca inchidem acest an cu 4,6 % crestere economica si a precizat ca in primul trimestru, cand a inceput conflictul din Ucraina, toata lumea ne vedea in recesiune. Ministrul a mai spus ca este adevarat ca semnalele…

- ”Mi-as fi dorit sa nu se ajunga aici, daca politicienii nu ar fi facut licitatie pe pensii, pana acum decizia era luata. Trebuie sa intelegeti un singur lucru, pensiile se platesc din veniturile din contributii, evident ca exista si un deficit la fondul de pensii. Romania a fost introdusa in procedura…

- Ministrul de Finanțe spune ca punctul de pensii nu se va majora cu 15%, ci intreg pachetul ar putea ajunge la acest procent. O decizie oficiala in acest sens va fi anunța abia peste doua saptamani a spus Adrian Caciu intr-o conferința de presa la Guvern. ”Mi-as fi dorit sa nu se ajunga aici, daca politicienii…

- Ministrul de finanțe, Adrian Caciu, a declarat, sambata, la Antena 3, ca in 2023 pensiile cu siguranța vor crește cu un procent mai mare decat prevede legislația, anume ajustarea la inflație, insa nu poate comunica procentul exact pentru ca inca este in discuții.

- Ministrul de Finante, Adrian Caciu a declarat miercuri, despre scandalul de la compania Blue Air si faptul ca ministerul a platit datoria acestei companii in continuare, ca din punctul lui de vedere, cel care raspunde este ANAF-ul pentru executare si Eximbank-ul care a acordat creditul pentru aventuala…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat inainte de inceperea sedintei de Guvern ca se va aproba inființarea Bancii de Dezvoltare.„Este o banca cu capital de stat și va fi destinata mediului de afaceri. Este o banca cu capital de stat ce va fi un partener al companiilor publice și private. Este un obiectiv…