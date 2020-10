Ministrul de externe sloven, depistat pozitiv la noul coronavirus

Ministrul de externe sloven Anze Logar a fost testat vineri pozitiv la noul coronavirus dupa o calatorie in Estonia, Lituania si Letonia la inceputul saptamanii, informeaza agentia de stiri de stat STA, relateaza dpa.



Logar, care nu prezenta simptome si a facut un test de rutina, se va autoizola timp de zece zile, la fel ca si colaboratorii sai cei mai apropiati, a mai precizat STA, care citeaza un comunicat al ministerului,



In contextul in care pandemia de COVID-19 capata amploare din nou in Europa Slovenia a introdus o interdictie de circulatie si o inchidere partiala,…