Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a cerut tuturor partilor din lume sa depuna eforturi pentru a proteja legile internationale, deoarece "lumea evolueaza intr-un mod complicat", relateaza The Guardian.

Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, s-a intalnit sambata la Teheran cu ministrul de externe iranian, Hossein Amirabdollahian, transmit agentia oficiala de presa IRNA si televiziunea de stat din Iran, preluate de AFP si Reuters.

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a sosit miercuri in Iran, a relatat televiziunea de stat iraniana, intr-un context in care puterile mondiale si Teheranul incearca sa restabileasca acordul nuclear din 2015, insa negocierile se afla in impas, transmite Reuters.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca „politicienii occidentali sanatoși la minte" ințeleg riscurile extinderii conflictului din Ucraina și nu accepta astfel de scenarii, insa nu toata lumea din Occident adera la acest punct de vedere, potrivit TASS.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, intr-un interviu acordat postului francez de televiziune TFI, ca alungarea armatei ucrainene din regiunea Donbas este o prioritate absoluta pentru Moscova.

Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a reclamat in fața secretarului general al ONU ca Organizația nu a intervenit in ceea ce el a numit incalcare a acordurilor de la Minsk de catre Ucraina. In replica, Antonio Guerres a spus ca „nu sunt trupe ucrainene in Rusia", ci situația este inversa.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, l-a intampinat la Moscova pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres si a afirmat ca "principiile multilaterale ale ONU au fost etalate de Occident", iar Guterres a subliniat necesitatea unei incetari a focului "cat mai curand posibil", relateaza BBC,

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, spune ca pericolul unui razboi nuclear este „real", dar susține ca țara sa incearca sa reduca riscurile, anunța CNN, conform Mediafax.