- "O noua zi, o noua placuta și onoranta intalnire, de data aceasta cu E.S. Dr. Peer Gebauer, ambasadorul Germaniei la București", a anunțat ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

- Vicepremierul Kelemen Hunor s-a intalnit, vineri, cu ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Peer Gebauer, cu care a discutat despre aderarea Romaniei la spatiul Schengen si incetarea Mecanismului de Cooperare si Verificare. ”Romania a indeplinit toate conditiile”, afirma vicepremierul, precizand ca…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel l-a primit in ziua de miercuri, 24 noiembrie 2021, la Resedinta Patriarhala, in vizita de prezentare, pe Excelenta Sa Domnul Dr. Peer Gebauer, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania. Domnul ambasador a mulțumit pentru onoarea de a fi primit…

- Provocarile cauzate de contextul pandemic actual si sprijinul acordat cetatenilor din partea autoritatilor pentru prevenirea imbolnavirii cu noul coronavirus au figurat pe agenda convorbirilor dintre Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, si noul ambasador al Germaniei la Bucuresti, Peer Gebauer.…

- Expozitia foto-documentara "Brukenthal - un european timpuriu" se va deschide martea viitoare, la Sala Acvariu a Muzeului National al Taranului Roman, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al MNTR, transmis miercuri AGERPRES, la vernisaj, programat pentru ora 17,00, vor lua cuvantul,…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei aflat la final de mandat, intra in istorie ca un politician care a ramas cu picioarele pe pamant, indiferent de criza pe care a avut-o de gestionat sau de succesul pe care l-a obtinut. Ambasadorul german la Bucuresti, Peer Gebauer, a facut parte din echipa de politica…