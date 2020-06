Stiri pe aceeasi tema

- Romania va inregistra in acest an un deficit bugetar de 6,7% din PIB, iar contractia economica se va situa la final de an la 2,2% din Produsul Intern Brut, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. ‘Economia globala trece astazi printr-o criza nemaiintalnita in care a trebuit…

- Romania va inregistra in acest an un deficit bugetar de 6,7% din PIB, iar contractia economica se va situa la final de an la 2,2% din Produsul Intern Brut, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.Vezi și: Taberele din PSD: Cine se aliniaza in spatele lui Eugen Teodorovici"Economia…

- "Economia globala trece astazi printr-o criza nemaiintalnita in care a trebuit sa tinem mai intai oamenii sanatosi, dar nici sa omoram economia. A fost o provocare mare pentru acest Guvern. Noi ne uitam la noi, dar lucrurile sunt dificile pentru toate economiile. In SUA se estimeaza un deficit bugetar…

- Sectorul privat in special si economia in general au raspuns perfect masurilor implementate de guvern inca din februarie pentru a reduce efectele pandemiei, iar Romania a reusit la sfarsitul primului trimestru, impotriva tuturor criticilor si estimarilor apocaliptice, o crestere economica in termeni…

- Sectorul privat in special si economia in general au raspuns perfect masurilor implementate de guvern inca din februarie pentru a reduce efectele pandemiei, iar Romania a reusit la sfarsitul primului trimestru, impotriva tuturor criticilor si estimarilor apocaliptice, o crestere economica in termeni…

- Cițu: Exista probabilitatea foarte mare sa nu avem doua trimestre consecutive de contractie a economiei, adica sa evitam recesiunea tehnica. Deficitul bugetar va fi mai mare Ministrul de Finante, Florin Citu, spune ca exista probabilitatea foarte mare sa nu avem doua trimestre consecutive de contractie…

- Citu: “Romania este, poate, singura tara din UE care va avea crestere economica in primul trimestru. Vom avea cifrele in cateva zile” Romania ar putea fi singura tara din Uniunea Europeana care va avea crestere economica in primul trimestru, a anuntat, luni, ministrul Finantelor Publice,…

- Romania ar putea fi singura tara din Uniunea Europeana care va avea crestere economica in primul trimestru, a anuntat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, in Camera Deputatilor."Toti romanii trebuie sa stie ca Romania este poate singura tara din Uniune care va avea crestere economica…