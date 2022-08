Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a calificat vizita presedintelui Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan drept o „farsa completa” si afirma ca cei care ofenseaza China vor fi pedepsiti. In acelasi timp, Taiwanul se asteapta la o intensificare a „razboiului psihologic”, transmite…

- Ministrul rus de Externe refuza deocamdata invitația la dialog din partea secretarului de stat american, Antony Blinken. Serghei Lavrov a transmis ca e prea ocupat in perioada urmatoare pentru a vorbi cu omologul lui american, așa ca il va cauta mai tarziu, cand va putea gasi timp in program, transmite…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca obiectivele geografice ale „operațiunii militre speciale” a Rusiei in Ucraina nu se mai limiteaza doar la regiunea Donbas din estul țarii, ci includ și alte teritorii, scrie Reuters, preluand agenția rusa de stat RIA Novosti. Ministrul…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a plecat in insula indoneziana Bali pentru a participa la reuniunea miniștrilor de Externe din G20, relateaza The Guardian. Este pentru prima data cand ministrul rus se va intalni fața in fața cu omologi din țarile care au impus sancțiuni Rusiei, dupa invadarea…

- Rusia a declarat ca detine controlul asupra regiunii Lugansk din estul Ucrainei dupa ce a preluat Lisiceansk, ultimul oras ucrainean controlat din regiune, potrivit The Guardian. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, i-a spus duminica lui Vladimir Putin ca fortele militare au stabilit „controlul…

- Ministrul de Externe al Israelului, Yair Lapid, a cerut, luni, cetațenilor din Turcia sa plece „cat mai curand posibil” din aceasta țara din cauza amenințarilor care vin dinspre iranieni care planuiesc in mod activ atacuri asupra israelienilor la Istanbul. „Este un pericol real și imediat”, a declarat…

- Ministrul de Externe al Israelului, Yair Lapid, a cerut luni cetațenilor din Turcia sa plece „cat mai curand posibil” din aceasta țara din cauza amenințarilor care vin dinspre iranieni care planuiesc in mod activ atacuri asupra israelienilor la Istanbul. „Este un pericol real și imediat”, a declarat…

- Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat, luni, ca decizia Finlandei și Suediei de a adera la NATO este o greșeala care va avea „consecințe considerabile” și va duce la o schimbare radicala a situației mondiale, relateaza agențiile rusești de presa, citate de Le Figaro. Riabkov…