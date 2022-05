Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa achite „minim 60 de milioane de euro” din datoria pe care o are la Agentia Spatiala Europeana, a declarat, luni, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja. „Romania are o situatie dificila, pentru ca in perioada 2017 – 2019 nu si-a achitat cotizatia la Agentia…

- Romania trebuie sa achite „minim 60 de milioane de euro” din datoria pe care o are la Agentia Spatiala Europeana, a declarat, luni, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja.

- Faimosul antivirus Kaspersky nu mai poate fi folosit de statul roman intrucat este de proveniența ruseasca. Soluțiile antivirus de aceasta proveniența vor fi dezinstalate, cu sprijinul specialiștilor din SRI și STS. Aceasta decizie este anunțata printr-un comunicat transmis de Ministerul Cercetarii,…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Ioan Burduja, anunta un nou proiect de lege privind interzicerea unor programe software rusesti in autoritatile si institutiile publice din Romania. Proiectul de lege a fost publicat spre consultare pe site ul MCID.Initiativa isi propune sa…

- CARAȘ-SEVERIN – ADR Vest va acorda cea mai mare suma de pana acum pentru formele noi de finanțare a companiilor. Start-up-urile cu produse și servicii inovative sau care folosesc tehnologii noi și IMM-urile vor la avea la dispoziție 37 de milioane de euro. Sunt propuse doua instrumente de finanțare!…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai mai multor fonduri de investiții se vor intalni cu reprezentanții IMM-urilor din regiunea Vest, intr-un eveniment de informare și mentorat organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest. In cadrul unui eveniment…

- Acum este oficial! Toate buletinele tiparite ale romanilor vor fi schimbate cu cele electronice. Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Marcel Boloș a dezvaluit ca exista un termen limita și a explicat cum se va desfașura procesul.