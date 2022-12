Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Adrian Caciu a anuntat ca legea bugetului de stat pe 2023 si legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2023 vor fi puse marti in transparenta decizionala, iar Guvernul le va aproba, joi, impreuna cu legea plafoanelor si ordonanta privind strategia fiscal-bugetare. Fii…

- ” Pe 9 decembrie eu zic ca va fi facuta adresa de inaintare (a proiectului legii bugetului de stat – n.r.) de catre Guvern”, a afirmat Adrian Caciu, intr-un interviu difuzat miercuri seara de Digi 24. Ministrul a vorbit despre ”o schimbare si de paradigma, si de abordare” in ceea ce priveste bugetul…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri, 23 noiembrie, la Digi24 ca proiectul legii bugetului de stat pentru 2023 va fi va fi inaintat Parlamentului spre dezbatere și aprobare pe 9 decembrie. Surse guvernamentale au precizat pentru Libertatea ca bugetul va fi aprobat in Parlament pe…

- Potrivit autoritatilor, documentul va cuprinde, printre altele, majorarea pensiilor de la 1 ianuarie cu 11 la suta si a salariului minim pe economie la 3.000 de lei. Se intentioneaza ca proiectul bugetar sa fie trimis in luna noiembrie Parlamentului spre dezbatere si adoptare. Pe de alta parte, ministrul…

- ”La momentul aniversar de astazi am transmis un mesaj clar pentru cei de la CEO: nu inchidem nimic, ci, din contra, investim in modernizare si pregatim complexul pentru viitor. Da, in Oltenia se produce majoritatea energiei electrice de care Romania are nevoie”, spune ministrul Energiei. El precizeaza…

- Vine vara din nou in Romania. ANM anunța temperaturi de 29 de grade in urmatoarele zile in mai multe zone ale țarii. Cum va fi vremea in luna octombrie? Meteorologul Alina Șerban anunța un val de caldura in aceasta saptamana. Maximele ajung chiar și la 29 de grade de luni, insa procesul de incalzire…

- ”Am decis in coalitie ca, odata cu bugetul pe 2023, sa avansam public toate propunerile, toate maririle sau toate solutiile sau toate masurile pe care le avem atat pentru zona care trebuie protejata – segmentele de populatie care au asteptari, pensii, salarii mici – cat si pentru zona economica. Probabil…