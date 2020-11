Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson se simte bine dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu COVID-19 si va conduce guvernul prin ZOOM din autoizolare, a declarat ieri ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters, citata de Agerpres. „Se simte bine, este plin de energie”, a spus Hancock…

- AstraZeneca, producatorul britanic de medicazmente, care lucreaza la gasirea unui vaccin impotriva noului coronavirus a depasit, joi, estimarile vanzarilor din trimestrul al treilea, scrie Reuters. Se asteapta ca Marea Britanie sa lanseze un vaccin de succes la sfarsitul lunii decembrie sau la inceputul…

- Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson , transmit Reuters si AFP, citate de agerpres. ''Aceste masuri din toamna vizand…

- In tarile europene exista un deficit al medicamentului antiviral Remdesivir utilizat in tratarea Covid-19, in conditiile in care stocurile limitate se epuizeaza din cauza numarul de cazuri in crestere, in timp ce Statele Unite au cumparat majoritatea productiei companiei Gilead, au declarat oficiali…

- Planurile pentru revenirea controlata a spectatorilor in tribune, de la 1 octombrie, la evenimentele sportive din Marea Britanie, s-ar putea amana, a spus ministrul de stat Michael Gove, in contextul in care se vor introduce noi restrictii pentru a preintampina un al doilea val al pandemiei de Covid-19,…

- Datele indica soliditatea si rapiditatea redresarii celei de-a doua economii mondiale, care isi revine dupa declinul record din primul trimestru, datorita in principal masurilor interne de stimulare. In august 2020, exporturile au crescut cu 9,5% fata de perioada similara din 2019, arata datele publicate…

- Boris Johnson da un ultimatum UE dupa Brexit: sa incheie un acord comercial cu Londra pana in 15 octombrie sau ”sa mearga mai departe” Marea Britanie a stabilit ca termen pentru incheierea unui acord de liber schimb cu UE pana in 15 octombrie si, daca nu se va ajunge la un acord ambele parti,…

- Cheltuielile cu salariile din sectorul public și pensiile inca nemajorate cu 14%, așa cum a decis deja guvernul, ocupa 97% din veniturile fiscale și contribuțiile sociale la buget, arata analiza economiștilor BCR privind evoluția bugetului de stat pe primele șapte luni ale anului in curs. Fața de sfarșitul…