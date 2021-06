Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, s-a scuzat vineri pentru ca a incalcat regulile anti-COVID-19, dupa ce un tabloid a dezvaluit ca oficialul avea o relatie cu o consiliera, transmite AFP. Tabloidul The Sun a publicat pe prima pagina o imagine luata cu o camera de supraveghere…

- Ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, a declarat, la Sky News, ca varianta indiana a SARS-CoV-2 (Delta) este cu 40 la suta mai transmisibila decat varianta descoperita in Marea Britanie, numita Alpha.

- Toata persoanele in varsta de peste 50 de ani din Marea Britanie vor primi o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 in toamna, in incercarea de a eradica virusul pana de Craciun, a anunțat publicația britanica The Times citata de agenția Reuters . Studii care vizeaza doua optiuni sunt deja in desfasurare,…

- Marea Britanie nu dispune de un surplus de vaccinuri impotriva Covid-19 pentru a le trimite Indiei, care se confrunta cu un val mortal al epidemiei, a declarat, miercuri, ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, transmite Reuters, potrivit news.ro Londra a trimis in India ventilatoare…

- Cozi s-au format luni la intrarea in magazinele din Anglia, in timp ce frizeriile si-au primit clientii disperati, dupa ce la miezul noptii barurile care au terase au inceput sa serveasca din nou bauturi odata cu incheierea celor trei luni de lockdown impus de guvernul premierului britanic Boris Johnson…

- Este cel mai redus bilant zilnic al victimelor pandemiei de la inceputul lunii septembrie, in timp ce vaccinarea in Marea Britanie a depasit un nou prag semnificativ, relateaza Agerpres , care citeaza Reuters. Un numar de 31.301.267 de persoane, dintr-o populatie de circa 68 de milioane, au fost vaccinate…