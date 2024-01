Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii , Florin Barbu se va intalni luni cu reprezentanții comercianților și procesatorilor pentru a analiza rezultatele masurii de plafonare a adaosului comercial la alimentele de baza. Anunțul a fost facut de oficial prin intermediul unei postari pe Facebook. Florin Barbu atrage atenția…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma ca Romania produce 40% din cantitatea de carne de porc pe care o consuma si exporta jumatate din productia de carne de pui. El anunta ca Ministerul Agriculturii va face investitii in locuri de cazare in sectorul suin pentru reproductie, pentru a asigura o…

- Prezent, vineri, in judetul Prahova, unde a vizitat o ferma din localitatea Baba Ana care se ocupa de reproductia la scroafe, Florin Barbu a afirmat ca ministerul va investi in asigurarea spatiilor de reproductie pentru suine, in asa fel incat productia de porci sa creasca. „Vizitam toate santierele…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, anunța pentru fermieri o subvenție de 100 de euro pe hectar pentru culturile de toamna din anul 2022, suma alocata din bugetul pe anul 2024. „Vom plati pentru cele 3 milioane de hectare din Romania 100 euro subvenție directa catre fermieri,…

- Fermierii vor primi anul viitor un sprijin direct de 100 de euro pe fiecare hectar pentru culturile de toamna din anul 2022, banii necesari fiind alocati in bugetul pe anul 2024, a anuntat luni ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. „Avem in cadrul Ministerului Agriculturii in bugetul…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a tras un semnal de alarma cu privire la prezența produselor contrafacute in industria laptelui din Romania. Acesta a subliniat importanța cumpararii de la vanzatorii cu certificate de producator pentru a evita achiziționarea produselor care pretind a fi lactate,…

- Aproape 70.000 de joburi noi au fost postate de la inceputul anului și pana acum pentru candidații care se incadreaza in zona de specialiști și manageri, conform site-ului eJobs. Numarul reprezinta aproximativ 25% din totalul joburilor scoase in piața in 2023, pentru toate nivelurile de cariera și pregatire.…

- Legea porcului a fost introdusa cu intenția de a reglementa și a imbunatați condițiile de creștere și sacrificare a porcilor in Romania, asigurand astfel siguranța alimentara. Cu toate acestea, unele dintre prevederile legii au avut un impact negativ asupra producatorilor locali și a consumatorilor…