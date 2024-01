Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, s-a intalnit miercuri cu premierul Marcel Ciolacu, la sediul MApN, și au discutat despre situatia de securitate de la granita, conditiile de munca ale militarilor si nevoile de inzestrare ale Armatei cu tehnica militara moderna.

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a avut marți, 16 ianuarie, o convorbire, in regim videoconferința, cu ministrul ucrainean al apararii, Rustem Umerov.Cei doi miniștri au discutat despre evoluția razboiului de agresiune al Federației Ruse impotriva Ucrainei, la aproape doi ani de la declanșarea…

- Nr. 712 ianuarie 2024 Intrevederea ministrului apararii nationale, Angel Tilvar, cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a avut vineri, 12 ianuarie, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec.Cei doi oficiali au discutat despre…

- ”Va anunt ca anul 2024 va fi tot despre economie si viata romanilor. Anul trecut am reusit sa avem cea mai mare crestere economica din regiune, in conditii foarte dificile. Ultima prognoza a Comisiei Europene arata ca 10 tari din Uniunea Europeana vor avea scadere economica in 2023 iar 12 state membre…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a transmis ca a avut o intrevedere foarte buna, la Pentagon, cu Secretarul Apararii al SUA, Lloyd Austin si ca au fost discutii de substanta, marcand un pas important in consolidarea legaturilor romano-americane in domeniul apararii.”Ca membru al delegatiei conduse…

- Liderii sindicatelor din invațamant și prim-ministrul Marcel Ciolacu s-au intalnit, vineri, 24 noiembrie, la Guvern, pentru a discuta despre creșterile salariale ale profesorilor de la 1 ianuarie. La discuții a fost prezenta Ligia Deca, ministrul Educației.