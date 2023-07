Stiri pe aceeasi tema

- Romania si-a asumat un rol de aliat "responsabil" in consolidarea securitatii regionale, a declarat, marti, ministrul Apararii, Angel Tilvar, in contextul participarii la Reuniunea informala a Consiliului Nord-Atlantic impreuna cu Suedia, desfasurata la Vilnius, in marja Summitului NATO, potrivit Agerpres."Relevanta…

- Nr. 25512 iulie 2023 Semnarea Declaratiei comune privind formalizarea Coalitiei de antrenare a fortelor aeriene ale Ucrainei, in vederea operarii aeronavelor F 16 Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a semnat marti, 11 iulie, in marja Summit ului NATO de la Vilnius, Declaratia comuna privind…

- Romania has assumed the role of a "responsible" ally in strengthening regional security, Defence Minister Angel Tilvar said on Tuesday, in the context of the informal meeting of defence ministers of the North Atlantic Council, with Sweden, held in Vilnius, on the sidelines of the NATO Summit."The…

- Nr. 25412 iulie 2023 Ministrul Angel Tilvar, la Vilnius: "NATO actioneaza in mod concret pentru consolidarea posturii colective de descurajare si aparare si cresterea prezentei aliate pe flancul estic, inclusiv in Romania". Reuniune informala a Consiliului Nord Atlantic la nivelul ministrilor apararii…

- Romania susține aplicarea de proceduri simplificate pentru aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantica, prin renunțarea la planul de acțiune pentru aderare (MAP – Membership Action Plan), a afirmat marți președintele Klaus Iohannis, inaintea Summit-ului NATO de la Vilnius, Lituania. Situația geopolitica…

- Republica Moldova a gazduit cel mai mare eveniment politic internațional din istoria sa: un summit al Comunitații Politice Europene (CPE), iar pentru acesta au fost cheltuiți peste 13 milioane de lei MD (aproximativ 649.450 de euro), cu 3 milioane de lei MD mai puțin decat era prognozat inițial. „Pentru…

- UDMR's Hunor: We will not leave negotiation table; we are waiting for PM Ciolacu's proposal on coalition. UDMR (Democratic Union of Hungarians of Romania) does not leave the negotiation table for the future government and it has no intention to do so in the future, this party's leader Kelemen Hunor,…