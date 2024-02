Stiri pe aceeasi tema

- Inca sase aeronave F-16 olandeze vor sosi in urmatoarele luni la Centrul European de Pregatire din Romania, a anuntat ministrul Apararii, Angel Tilvar, informeaza Agerpres. Anuntul a fost facut in contextul intalnirii de sambata cu omologul olandez, Kajsa Ollongren.''In contextul participarii…

- Intrebat, sambata, in emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca fermierii primesc o subventie prea mica, Mihai Tudose a explicat care sunt motivele protestelor. ”Termenul asta, prea mic, prea mare, necontextualizat, nu face sens. Fermierii din Europa sunt revoltati datorita unei impuneri de mediu…

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a avut marți, 16 ianuarie, o convorbire, in regim videoconferința, cu ministrul ucrainean al apararii, Rustem Umerov.Cei doi miniștri au discutat despre evoluția razboiului de agresiune al Federației Ruse impotriva Ucrainei, la aproape doi ani de la declanșarea…

- Norvegia va trimite doua avioane de lupta F-16 in Danemarca, pentru a contribui la antrenarea de piloti ucraineni in utilizarea acestui avion de productie americana, a anuntat miercuri ministrul apararii norvegian.

- Romania iși dorește sa extinda colaborarea cu firme americane din domeniul apararii, precum Lockheed Martin și poate fi un hub-cheie pentru investițiile americane in regiune. ”Am participat, astazi, alaturi de premierul Marcel Ciolacu, la o discuție cu reprezentanții companiei Lockheed Martin privind…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a afirmat ca exista posibilitatea antrenarii de militari ucraineni pe teritoriul Romaniei, in multiple domenii. Ministrul face parte din delegatia premierului Marcel Ciolacu in Statele Unite ale Americii. „Eu am fost la Londra saptamana trecuta si m-am intalnit…

