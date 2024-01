Ministrul Agriculturii se întâlnește luni și marți cu fermierii Astfel, luni, 15 ianuarie 2024, de la ora 11:00 sunt asteptati fermierii din sectorul ovine si caprine, respectiv 16 asociatii, de la ora 13:00 vor intra cei din sectorul vegetal (noua asociatii), iar de la 16:00 sunt programati reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) si marii retaileri prezenti in Romania.Marti, 16 ianuarie, de la ora 11:00 sunt programati fermierii din sectorul zootehnic, respectiv cinci asociatii care reprezinta vaca de lapte si cea de carne, de la 14:00 vor intra la discutii cei care reprezinta sectorul de porc si pasare (cinci organizatii),… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

