Stiri pe aceeasi tema

- Legumicultorii care doresc sa faca sere si solarii sau depozite si procesare au posibilitatea sa acceseze 150 de milioane de euro din fonduri europene in urmatorii doi ani, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa. "Trebuie stiut…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, participa luni la Consiliul Agricultura si Pescuit de la Bruxelles, prima reuniune organizata sub presedintia slovena. "Luni o sa avem o prima intalnire la Consiliul Agrifish in coordonarea Sloveniei. In timpul presedintiei portugheze s-a dorit…

- Prezenta reziduurilor de pesticide in legume si fructe a fost constatata la 40 de probe din 112 prelevate, insa in niciuna dintre acestea nu a fost depasita limita maxima admisa, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa, noteaza Agerpres.…

- Programul "Tomata" a avut "impact zero" in patru ani in care s-au cheltuit aproape 200 de milioane de euro, pentru ca importurile de rosii au crescut in toata aceasta perioada, iar programul a fost fraudat "in foarte multe locuri", sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros.…

- Masurile de tranzitie pentru urmatorii doi ani vor fi deschise incepand din 15 iulie, cel tarziu, a anuntat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, mentionand ca este vorba de un pachet de 3,2 miliarde de euro. "Legat de masurile de tranzitie, aici discutam de lucruri certe.…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,va Adrian Oros, sustine miercuri o conferinta de presa referitoare la negocierile din cadrul celei mai recente reuniuni a Consiliului Agricultura si Pescuit - AGRIFISH privind Politica Agricola Comuna 2021-2027 , conform agerpres. De asemenea, seful MADR…

