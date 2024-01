Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, iși dorește continuarea plafonarii prețurilor la alimentelor de baza și pentru extinderea listei acestor alimente. „Imi doresc, in calitatea mea de ministru, imi doresc continuarea plafonarii alimentelor de baza, pentru ca ordonanța are un rol foarte important. Sunt alimente de baza care sunt consumate de 50% din romani și aceste alimente de baza sunt necesare pentru toate familiile cu venituri mici și medii”, a spus Florin Barbu. Ministrul Agriculturii are programata astazi o intalnire cu reprezentantii retailerilor, pentru a discuta subiectul prelungirii…