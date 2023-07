Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, l-a demis pe George Sava de la conducerea ADS. Exclusiv

Stiri pe aceeasi tema

- Actualul director general al Agenției de Plați și Intervenții pentru Agricultura (APIA), Adrian Pintea, va fi avansat și deja se știe cine va veni in locul sau. Noul ministrul al Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, impus de baronul de Olt, Paul Stanescu, vrea sa-l schimbe pe directorul general de la APIA,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, și controversatul director general al Agenției Domeniilor Statului (ADS), George Sava, au arendat multe terenuri agricole dupa criterii numai de ei știute. Redevențe record, dar realitatea este in …ceața Catre sfarșitul lunii martie 2023, ADS a anunțat ca a finalizat…

- Prima tranșa promisa de Comisia Europeana fermierilor romani pentru pierderile generate de importurile de cereale din Ucraina inseamna cam 5 bani pe kilogramul de grau depozitat, in timp cea de a doua nu se mai aude nimic. In sector, tensiunea este maxima, iar agricultorii vor sa iasa iar la proteste.…

- Mihai Ponea revine la conducerea Autoritații Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), la aproape un an de cand premierul Niculae Ciuca l-a inlocuit din funcția de vicepreședinte cu Ioan Oleleu, trimițindu-l la DSVSA Vaslui. Acum, doctorul Ponea revine la ANSVSA, de data…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat, in contextul unei anchete care a scos la iveala faptul ca mai multi legumicultori ar fi pus pus in vanzare legume stropite cu substante toxice avand o concentratie de pana la de opt ori mai mare decat limita admisa, ca cei care procedeaza astfel nu vor…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a intalnit, miercuri, la Bucuresti, cu omologul ucrainean, Mikola Solski, si au discutat din nou despre tranzitul de produse ucrainene catre state terte. S-a convenit realizarea unor informari saptamanale despre cantitatile transmise, astfel incat Romania sa dispuna…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, are zilele numarate in fruntea ministerului și deja in PSD se cam știe cine o sa ii ia locul. Ministrul Petre Daea a devenit in ultima vremea oaia neagra a cabinetului Ciuca, dar mai ales a PSD, ca urmare a scandalurilor privind cerealele din…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, recunoaște, in contextul scandalului cerealelor din Ucraina, care au invadat piața romaneasca, ca „a devenit in ultima perioada inamicul numarul unu”. In același timp, Daea se vede și in postura de salvator al acestei situații complicate, intr-un domeniu pe care il…