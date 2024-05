Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri ca Romania, de la aderarea la UE a beneficiat de 41 de miliarde de euro, el precizand ca pe exercitiul financuar trecut au fost cheltuiti 16,3 mliarde de euro, 100% grad de absorbtie a fondurilor europene.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a subliniat succesul economic al Romaniei, evidențiind ca țara se afla in fruntea statelor europene la creșterea producției industriale. El a adus ca exemplu investiția de 8 milioane de euro realizata de Compania germana Hengst Filtration in orașul Balș, ca dovada…

- Marti, comisarul Wojciechowski va vizita Portul Constanta si isi va incheia deplasarea in Romania vizitand Crama Rasova si proiecte finantate de UE, mai arata comunicatul de presa al Comisiei Europene.„Astept cu nerabdare sa sosesc in Romania pentru o vizita care va oferi o serie de oportunitati importante.…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat joi seara ca Emiratele Arabe Unite vor investi in Romania prin construirea mai multor fabrici și abatoare. In cadrul unei vizite oficiale a delegației Guvernului Romaniei in statele respective, s-au pus bazele unor proiecte majore in domeniul zootehnic…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis ca „fermierii romani produc pui de calitate” și ca „Romania are un grad de autosuficienta de 160% la carnea de pui”, dupa ce Horia Constantinescu, cel care se va retrage de la șefia ANPC, a afirmat ca unele firme vopsesc carnea de pui ca sa para mai buna.„Fermierii…

- Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, aflat intr-o vizita la fermierii din județul Arad spune ca el nu crede ca fermierii romani „vopsesc puii”. Mai mult, ministrul Barbu a explicat ca Romania exporta carne de pui in Franta. „Eu nu cred acest lucru, ca fermierii fac asa ceva, in primul rand. In al doilea…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a anunțat ca, de sarbatorile pascale, fermierii vor vinde carnea de miel la un „pret decent”, care sa le acopere cheltuielile si sa le aduca ”un mic profit”. Romania exporta intre cinci si sase milioane de oi pe an, in special in tarile arabe. Citește și: Copii cu…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat sambata, 23 martie, ca, de sarbatorile pascale, fermierii vor vinde carnea de miel la un ”pret decent”, care sa le acopere cheltuielile si sa le aduca ”un mic profit”.Ministrul Agriculturii a fost intrebat cat va costa kilogramul de carne de miel in apropierea…