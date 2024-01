Ministrul agriculturii are curaj si cere demisia comisarului european

Ministrul agriculturii are curaj si cere demisia comisarului…

Ministrul Florin Barbu s-a ținut de cuvant și i-a cerut demisia comisarului pe agricultura, Janusz Wojciechowski. Intr-un discurs pe care l-a ținut in Parlamentul European, ministrul Florin Barbu a declarat ca solicitarile fermierilor din toata Europa sunt reale și daca nu sunt luate in seama toți miniștri sa iși dea demisia, inclusiv comisarul pe agricultura. „Romania iși menține poziția conform careia este obligatorie prelungirea derogarilor. Domnule comisar, au trecut 6 luni de cand v-am cerut sa luați masuri, alaturi de votul a 15 țari. Nemulțumirea fermierilor se manifesta in mai multe state…