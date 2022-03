Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, spune ca la minister se face monitorizarea stocurilor in permanenta, atat la nivelul comerciantilor si furnizorilor de cereale, cat si la nivelul industriei de morarit si panificatie si sunt intocmite zilnic rapoarte, iar datele arata ca sunt suficiente stocuri…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, susține ca exista o cantitate de grau suficienta pentru a acoperi necesarul pentru industria de panificatie si pentru furajare, Romania avand capacitatea de a se sustine singura din punct de vedere alimentar. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian…

- Romania nu se afla in situația țarilor care au decis limitarea exportului de cereale in urma crizei din Ucraina. Țara noastra produce cu mult mai mult decat necesarul intern. In plus, la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale exista solicitari pentru ca rezervele de stat sa fie indestulatoare.…

- Romania exporta de 150 de ani foarte multe cereale si va ramane un exportator de cereale, insa va trebui ca o parte din aceste exporturi sa mearga si catre procesare, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, informeaza AGERPRES . „De 150 de ani, Romania exporta…

- Romania exporta de 150 de ani foarte multe cereale si va ramane un exportator de cereale, insa va trebui ca o parte din aceste exporturi sa mearga si catre procesare, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a anuntat joi ca sustine consumul de produse romanesti, sprijinind gospodaria taraneasca sa se integreze in lantul comercial, in contextul promulgarii Legii cooperatiei agricole in forma adoptata de Parlament.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, spune într-un interviu pentru Agerpres ca nu va renunta la optimizarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) atâta timp cât mai exista o sansa, în conditiile în care agricultura are alocati „zero…

- Vom continua sa incurajam cresterea porcului in gospodaria taraneasca, dar trebuie sa reechilibram si legatura cu industria de crestere a porcului in Romania, astfel incat sa nu mai fim atat de dependenti de importuri, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu.…