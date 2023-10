Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni seara, de Ministerul Dezvoltarii, ministrul Adrian Vestea a verificat stadiul lucrarilor unor proiecte finantate de institutie in municipiul Drobeta-Turnu Severin si in comuna Simian. ”Compania Nationala de Investitii asigura peste 56 de milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea bazinului de inot din Drobeta-Turnu Severin. Obiectivul, care va avea o suprafata desfasurata de 8.370 mp si 357 de locuri in gradene, va permite organizarea competitiilor sportive nationale si internationale”, a transmis Ministerul Dezvoltarii.…