Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va lua în considerare planurile militare ale Washingtonului în Europa si îsi va îndrepta sistemele sale spre noile zone de dislocare ale fortelor armate americane - a declarat, miercuri, Oleg Morozov, membrul Comitetului pentru afaceri externe din Consiliul Federatiei (camera…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca soldatii americani sunt ''foarte bine veniti'' tot timpul in Romania, iar miscarile globale de trupe ale SUA vin sa sprijine aliatii de pe flancul estic al NATO. In cadrul unei conferinte de presa desfasurate miercuri la Palatul Cotroceni,…

- Statele Unite au decis sa retraga 11.900 de militari americani din Germania, pentru a repoziționa o mare parte dintre aceștia în Belgia și Italia, a anunțat miercuri șeful Pentagonului, Mark Esper, transmite AFP.SUA intenționeaza de asemenea sa repoziționeze trupe în Polonia și statele…

- Pentagonul a anuntat marti ca presedintele Donald Trump a aprobat un plan de retragere a 9.500 de militari americani care stationeaza in Germania si care va fi prezentat "in urmatoarele saptamani" Congresului si apoi aliatilor NATO, informeaza AFP. Ministrul apararii Mark Esper si seful statului major…

- Trupe americane vor fi "probabil" transferate din Germania in Polonia, a declarat miercuri presedintele american, Donald Trump, in urma unei vizite la Casa Alba a omologului sau polonez, Andrzej Duda, fara sa ofere detalii in legatura cu numarul acestora, relateaza AFP citat de Agerpres.

- O racheta s-a abatut luni seara in incinta aeroportului international din Bagdad, unde sunt desfasurati soldati irakieni si americani, a anuntat armata, ultimul atac impotriva intereselor americane din Irak in ultimele luni, scrie AFP.

- Polonia spera ca o parte din soldatii americani care vor fi retrasi din Germania de presedintele Donald Trump, conform The Wall Street Journal, sa fie instalati in Polonia, a declarat sambata premierul Mateusz Morawiecki, transmite AFP.Citește și: Lovitura de teatru in PSD: Frans Timmermans…

- Polonia spera ca o parte din soldatii americani care vor fi retrasi din Germania de presedintele Donald Trump, conform The Wall Street Journal, sa fie instalati in Polonia, a declarat sambata premierul Mateusz Morawiecki, transmite AFP. The Wall Street Journal a scris vineri ca Donald…