- Ministrul Justitiei din Ungaria, Varga Judit, a apreciat, sambata, in discursul tinut in localitatea harghiteana Siculeni, unde a avut loc comemorarea secuilor ucisi de trupele imperiale austriece in 1764, ca Romania ar fi meritat aderarea la Schengen, intrucat "face o treaba extraordinara" in ceea…

- Inițial, la jumatatea lunii octombrie, Parlamentul European a recomandat aderarea Romaniei la Schengen. Ulterior, Parlamentul Olandez a adoptat o rezolutie care stipula ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea țarii noastre la zona de circulație libera in Europa, conforma cu Acordul de la Schengen.…

- Am participat la sfarșitul saptamanii trecute la Congresul PES de la Berlin, in calitate de membru al delegației oficiale, și pot spune cu fermitate ca demersurile PSD s-au soldat cu o mare reușita privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Astfel, cu unanimitatea tuturor celor prezenți la Congresul…

- "Salutam decizia Parlamentului European de a adopta, cu o larga majoritate, rezolutia in care indeamna statele membre sa permita Romaniei si Bulgariei sa adere fara intarziere la spatiul Schengen. Este o veste buna! Astazi suntem la un pas de admiterea in Schengen.Țara noastra a facut eforturi susținute…