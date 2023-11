Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca Ministerul Finantelor vine astazi cu alt proiect important. ”Aprobam actul de constituire al Bancii de Investitii si Dezvoltare a Romaniei. De peste un deceniu se vorbeste despre aceasta banca care exista in toate tarile din Europa, noi o construim in sfarsit”,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul ședinței de Guvern, ca Executivul va aproba actul de constituire al Bancii de Investiții și Dezvoltare a Romaniei.„Ministerul Finanțelor vine astazi cu alt proiect important, aprobam actul de constituire al Bancii de Investiții și Dezvoltare a Romaniei.…

- Aprobarea actului constitutiv al Bancii de Investitii si Dezvoltare, precum si alocarea unor sume din Fondul de rezerva pentru suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii, Ministerului Agriculturii si Inaltei Curti de Casatie si Justitie se numara printre proiectele care figureaza pe ordinea de zi…

- ȘTIREA INIȚIALAEste scandal uriaș in coaliție! Ședința de Guvern in care ar fi trebuit adoptata noua lege a pensiilor a fost suspendata pana la 16.30. Totul in condițiile in care, potrivit unor surse, liderii coaliției nu au reușit sa ajunga la un consens in privința impactului bugetar. Miniștrii PNL…

- ”Sa continuam investitiile si, mai ales, sa vedem ce proiecte o sa prindem in viitorul buget al Romaniei, pentru ca in acest moment, dupa cum stiti, am inceput constructia bugetului pentru 2024 si, in functie de solicitari, vedem cat de eficienti suntem pe anumite proiecte”, a declarat, sambata, Marcel…

- Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de act normativ privind aprobarea actului constitutiv al Bancii de Investiții și Dezvoltare – S.A. Prin proiectul de act normativ se propune aprobarea actului constitutiv al BID, elaborat in conformitate cu prevederile Legii societaților nr. 31/1990, republicata,…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat sambata ca statul nu are probleme de "incapacitate de plata", referitor la plata pensiilor si a salariilor, subliniind ca la Ministerul Finantelor este "un buffer" de aproape 12 miliarde de lei.

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat joi cu reprezentantii mai multor banci de dezvoltare despre o viitoare colaborare legata de inființarea Bancii de Investitii si Dezvoltare S.A. Romania s-a angajat prin Planul National de Redresare si Rezilienta ca aceasta banca sa fie deplin functionala la 1 ianuarie…