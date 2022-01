Miniștrii de externe ai NATO se întâlnesc vineri pentru a adopta o poziție comună înaintea discuțiilor cu Rusia Ministrii de externe din tarile Aliantei Nord-Atlantice se întrunesc vineri, în format de videoconferinta, pentru a adopta o pozitie comuna în perspectiva reuniunii Consiliului NATO-Rusia din 12 ianuarie consacrate reducerii tensiunilor legate de Ucraina, transmite agenția DPA, citata de Agerpres.



Agenda discutiilor include pregatirea statelor NATO pentru impunerea de sanctiuni economice în cazul unei agresiuni militare si planurile nationale de a spori livrarile de arme catre Kiev.



În ultima perioada a sporit îngrijorarea Occidentului ca Moscova… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock, care se deplaseaza miercuri la Washington pentru a discuta cu secretarul de stat american Antony Blinken, a anuntat ca va reafirma importanta dialogului cu Rusia pentru a se preveni un conflict legat de Ucraina, informeaza Reuters și Agerpres.„Cu…

- Ministrii de externe din tarile membre NATO se vor întruni vineri într-o reuniune de urgenta în format de videoconferinta pentru a discuta despre tensiunile legate de Ucraina si despre securitatea în Europa, relateaza Reuters și Agerpres. Occidentul acuza Moscova de pregatirea…

- Occidentul acuza Moscova de pregatirea unei agresiuni impotriva Ucrainei, tinand cont de zecile de mii de soldati si cantitatile semnificative de material si echipamente militare desfasurate la granita Rusiei cu Ucraina.Pentru saptamana viitoare sunt preconizate discutii intre responsabili ai SUA si…

- Presedintele american Joe Biden a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski in weekend, la cateva zile dupa ce a discutat cu presedintele rus Vladimir Putin si i-a dat asugurari ca Statele Unite si aliatii lor din NATO "vor reactiona energic" in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina,…

- Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca opțiunile Moscovei sunt diverse, iar ele vor depinde „de ce propuneri imi vor inainta experții militari”, intr-un raspuns oferit pentru televiziunea rusa de stat privind reacția Rusiei daca Occidentul nu ii indeplinește garanțiile de securitate cerute,…

- NATO a respins joi solicitarea Moscovei ca Alianta sa renunte la aderarea Ucrainei si a insistat asupra importantei parteneriatului sau cu Kievul, relateaza AFP, citata de Digi24. „Nu vom face niciun compromis asupra dreptului Ucrainei de a-si alege propria cale, nu vom face niciun…

- Trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina de un atac rusesc „nu este luata în calcul” pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden.„Ideea ca SUA sa recurga unilateral la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…