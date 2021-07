Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a murit pe loc, iar alți doi au fost raniți, miercuri dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac, in localitatea Bucecea, din județul Botoșani. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 29C, in zona localitații Bucecea, județul Botoșani.…

- Ludovic Orban a caștigat mai multe filiale și mai mulți delegați ca Florin Cițu, dupa prima saptamana de alegeri interne in PNL. Conform calculelor la zi, dupa data de 5 iulie, actualul președinte ar avea 7 filiale caștigate fața de doar 4 obținute de Cițu, una dintre filiale fiind fara opțiune pana…

- Traficul feroviar a fost intrerupt sambata dimineața pe magistrala 700 de cale ferata București-Urziceni dupa ce un tren a lovit o mașina. Șoferul a murit. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe magistrala 700 Urziceni-București, intre localitațile…

- Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat, duminica, intr-o rapa din judetul Bacau, doua persoane fiind resuscitate la fata locului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, pe DN 11 Onesti-Targu Secuiesc, in comuna Bogdanesti, judetul Bacau, un autoturism…

- Traficul a fost blocat, marți, pe DN 79, in județul Bihor, dupa ce un TIR, un autoturism și o autoutilitara au fost implicate intr-un accident. Dupa persoane au fost ranite ușor. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a anunțat ca pe DN 79 Oradea-Arad, la kilometrul 102+900 de metri, in zona localitații…

- Valorile de trafic sunt in crestere duminica pe DN1 Brasov – Bucuresti, sensul catre Capitala. S-a format coloana de masini de la limita cu judetul Brasov pana la iesirea din statiunea Busteni. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca duminica la pranz este semnalata…

- Chestorul Benone-Marian Matei a fost numit, joi, de premierul Florin Cițu, șeful Poliției Romane, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Benone Matei a condus pana acum Direcția Operațiuni Speciale a Inspectoratului General al Poliției Romane. La 1 decembrie 2020, Benone Matei a primit…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, marți, ca premierul Florin Citu va numi in curand un sef al Politiei Romane, dupa care la nivelul ministerului va fi demarat un amplu proces de reforma, care va include si organizarea de concursuri pe posturi. Lucian Bode a precizat ca in primele patru luni…