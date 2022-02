Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe site-uri web din Ucraina, inclusiv cel al Ministerului Apararii și cele ale unor banci precum PrivatBank și OshadBank, au fost astazi, 15 februarie, ținta unui atac cibernetic masiv, relateaza agenția de presa rusa TASS, preluata de BBC și Reuters.Centrul ucrainean pentru securitate cibernetica…

- Centrul ucrainean pentru securitate cibernetica a anuntat marti ca site-uri ale Ministerului Apararii si bancilor Privatbank si Osadbank sunt vizate de un atac cibernetic, informeaza agentia rusa de stiri TASS, preluata de Reuters si Agerpres. Centrul ucrainean de securitate cibernetica sustine ca Rusia…

- Atac cibernetic in Ucraina! Un atac cibernetic de amploare are loc in aceste momente in Ucraina și sunt vizate Ministerul Apararii, dar și doua banci. Experții in securitate cibernetica presupun ca atacul, care nu este primul de acest gen, este orchestrat de ruși. Atacul cibernetic se afla printre primele…

- Centrul de securitate cibernetica al Ucrainei a anunțat marți ca site-urile web ale ministerului ucrainean al apararii și ale bancilor Privatbank și Oshadbank au fost supuse unui atac cibernetic, a informat agenția de presa rusa TASS, citata de Reuters.

- Pachetul de finanțare propus luni de Comisia Europeana trebuie sa primeasca unda verde din partea statelor membre UE și a Parlamentului European. Mișcarea este o noua incercare a aliaților europeni de a-și arata sprijinul pentru Ucraina pe fondul tensiunilor cu Rusia, relateaza Politico . Comisia Europeana…

- Kievul a anuntat vineri ca Rusia recruteaza în mod activ mercenari si îi pregateste intensiv pentru a-i trimite în zonele controlate de separatisti în estul Ucrainei, informeaza Reuters si AFP. ''Comandamentul fortelor ruse continua sa consolideze capacitatile…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…

- Rusia, care desfasoara forte in jurul frontierelor Ucrainei, trebuie sa inteleaga ca un nou atac asupra acestei tari ar fi prea costisitor, a declarat joi ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, transmite Noi.md cu referire la agerpres.ro. "Principalul obiectiv e sa impiedicam noi actiuni agresive…