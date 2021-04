Ministerul Sănătății elimină, în sfârșit, plafonul maxim al alocației de hrană din spitale. Proiectul, în dezbatere publică Ministerul Sanatații a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare de Guvern care elimina plafonul maxim al alocației de hrana din spitale. In schimb, va fi stabilit un nivel minim de 16 lei. Prevederile proiectului de HG: Nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice se stabilește de catre conducatorul unitații […] The post Ministerul Sanatații elimina, in sfarșit, plafonul maxim al alocației de hrana din spitale. Proiectul, in dezbatere publica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Prevederile proiectului de HG: Nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice se stabileste de catre conducatorul unitatii sanitare, cu avizul consiliului de administratie. Nivelul minim al alocatiilor de hrana este de 16 lei/ zi /pacient. In plus, unitatile…

- Nivelul minim al alocației de hrana va fi de 16 lei, dar managerii de spitale pot stabili o suma mai mare, la nivelul fiecarei unitați sanitare, cu avizul consiliului de administrație. Dupa o avalanșa de critici pe rețelele de socializare privind alocația de hrana din spitale „de toata jena”, Ministerul…

