Ministerul Sanatații a transmis principalele masuri pentru prevenirea și controlul infecțiilor respiratorii , frecvente in sezonul rece, mai ales in colectivitațile in care copiii și cadrele didactice desfașoara cursurile școlare/preșcolare. Reguli de igiena: igiena mainilor: spalarea frecventa a mainilor și/sau dezinfecția lor (inainte de intrarea in clasa, inainte de masa, dupa utilizarea toaletei, dupa tuse/stranut, ori de cate ori e necesar); igiena respiratorie: tuse, stranut in șervețel de unica folosința sau in plica cotului, aruncarea șervețelului la gunoi imediat dupa folosire, spalarea/dezinfecția…