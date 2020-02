Ministerul Sanatatii a acreditat 13 unitati private pentru rezidentiat. LISTA COMPLETA

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele private vor asigura in premiera servicii medicale de urgența decontate integral de stat, prevede Ordonanța de Urgența care modifica Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, adoptata aseara in ședința de Guvern. Lista spitalelor private care vor putea asigura servicii medicale…

- Pai tocmai Victor Costache striga "Hoții"? Lupii in costum de oaie lupta pentru interesul lor și al clientelei lor neținand cont de lege, caci de aia e facuta legea... sa fie incalcata.Așteptam reacția ANI! Daca nu s-a autosesizat dupa tot scandalul din presa, sa vedem daca da curs cererilor oficiale…

- Doua spitale din Iasi au fost incluse pe lista celor care vor organiza programe de rezidentiat in acest an. Este vorba despre Spitalul Clinic Militar de Urgenta „dr. Iacob Czihac" si Spitalul Arcadia. Potrivit ordinului trimis de Ministerul Sanatatii, unitatile medicale care doreau sa organizeze stagii…

- FASMR – partener de implementare in reforma rezidențiatului. Rezidenții vor putea desfasura stagii in spitalele județene, militare si private! Federația Asociațiilor Studenților in Medicina din Romania (FASMR) iși manifesta sprijinul fața de masurile propuse de Ministerul Sanatații referitoare la…

- Guvernul a adoptat OUG care permite ca pregatirea in rezidențiat sa fie desfașurata in spitale militare și private, ministrul Sanatații Victor Costache subliniind ca acest cadru legal ofera șansa formarii unui numar mai mare de specialiști. La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul a aprobat Ordonanța…

- Examenul de rezidențiat 2019 s-a desfașurat pe data de 8 decembrie, fiind organizat de catre Ministerul Sanatații. La acest examen au fost scoase la concurs aproximativ 5.000 de posturi, pe trei domenii de pregatire. Candații au putut susține probele pe medicina, medicina dentara și farmacie. UPDATE:…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, dr. Horațiu Moldovan este de parere ca rezidențiatul in spitale private este o varianta de luat in seama și se afla in atenția MS, atata timp cat aceste centre beneficiaza de baza tehnologica avansata, potrivit Mediafax.Secretarul de stat in Ministerul…