Ministerul Sanatații (MS) a semnat contractul subsecvent cu firma producatoare pentru livrarea a 10.000 de doze de anticorpi monoclonali, in baza acordului-cadru SANTE/2020/C3/091 incheiat intre Comisia Europeana și firma producatoare, se precizeaza intr-un comunicat al MS transmis luni. Medicamentele, care vor sosi saptamana viitoare. Acestea vor fi distribuite imediat unitaților sanitare pentru a fi administrate pacienților cu Covid-19 in primele zile de la debutul simptomatologiei, se precizeaza in comunicatul MS. „Ministerul Sanatatii continua eforturile pentru aprovizionarea cu medicamente…