- Ministerul rus al Justitiei a inclus vineri Meta, compania-mama a Facebook, Instagram si WhatsApp, in registrul organizatiilor extremiste, motivand ca aceasta permite indemnurile la violenta impotriva rusilor, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.

- Meta, compania mama a Facebook si Instagram, planuieste sa concedieze mii de angajati incepand din aceasta saptamana, potrivit Wall Street Journal (WSJ), in conditiile in care mai multe companii de tehnologie au concediat o parte din forta lor de munca ca raspuns la criza economica, relateaza AFP și…

- Meta, compania care detine Facebook si Instagram, a fost introdusa oficial pe lista organizatiilor ”teroriste si extremiste”, in Rusia. Prin aceasta procedura, guvernul rus are posibilitatea de a iniția proceduri judiciare consolidate impotriva utilizatorilor acestor aplicații pe teritoriul țarii.

- Autoritațile federale ruse au desemnat compania americana Meta - deținatoarea platformelor Facebook și Instagram - drept organizație terorista, dupa ce o decizie in prima instanța a ramas definitiva, ca urmare a respingerii recursului.

- Rusia a desemnat in mod oficial, marti, gigantul american Meta – firma-mama a Facebook si Instagram – drept o ”organizatie terorista si extremista”, deschizand astfel posibilitatea unor proceduri judiciare consolidate impotriva utilizatorii acestora pe teritoriul rus, relateaza AFP. Meta a fost introdusa…

- Instagram intentioneaza sa conteste amenda, a declarat un purtator de cuvant al companiei-parinte a Instagram, Meta Platforms, intr-o declaratie trimisa prin e-mail. Investigatia, care a inceput in 2020, s-a concentrat pe utilizatorii copii cu varste cuprinse intre 13 si 17 ani, carora li s-a permis…

- Autoritatea irlandeza de reglementare in domeniul confidențialitații datelor a fost de acord sa aplice o amenda record de 405 milioane de euro (402 milioane de dolari) rețelei de socializare Instagram , in urma unei investigații privind modul in care aceasta a gestionat datele copiilor, a declarat un…