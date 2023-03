Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de MIPE, situatia geo-politica si economica a Uniunii Europene si, in particular a regiunii Romaniei, s-a schimbat substantial de la momentul adoptarii Planului National de Redresare si Rezilienta in luna noiembrie a anului 2021. Invazia Rusiei in Ucraina a schimbat major perspectivele macro-economice, in urma aparitiei unei noi crize cu efecte deosebite in plan energetic, dar si in plan agroalimentar, inclusiv in lanturile de aprovizionare si in schimburile comerciale. Ca raspuns la aceste dificultati si perturbari de pe piata energiei, Comisia…