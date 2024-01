Ministerul Muncii, veste excelentă pentru șomerii din categorii vulnerabile ANOFM aloca 896 milioane de lei pentru susținerea șomerilor din categorii vulnerabile, anunța Ministerul Muncii. Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale anunța ca Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a alocat, pentru anul in curs, un buget considerabil de 896 de milioane de lei in vederea sprijinirii angajarii șomerilor aflați in categorii vulnerabile, cu acces dificil pe piața muncii. Printre beneficiarii acestor fonduri se numara șomeri cu varsta de peste 45 de ani, parinți unici susținatori ai familiilor monoparentale, tineri cu varsta de pana la 29 de ani, persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

