Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului a anunțat ca in perioada 6-9 februarie o masa de aer incarcata cu particule de praf de origine sahariana avanseaza spre sudul, centrul și sud-estul Europei, inclusiv deasupra Romaniei. „Administratia Nationala de Meteorologie RA informeaza ca, in perioada 6 – 9 februarie, circulația…

- Ministerul Mediului anunța ca un nor de praf saharian care s-a aflat deasupra mai multor zone din Europa de Vest, colorand cerul in nuanțe de portocaliu, va ajunge și deasupra Romaniei. ”Administratia Nationala de Meteorologie RA informeaza ca, in perioada 6 – 9 februarie, circulația aerului, preponderent…

- Ministerul Mediului a anunțat ca in perioada 6-9 februarie o masa de aer incarcata cu particule de praf de origine sahariana avanseaza spre sudul, centrul și sud-estul Europei, inclusiv deasupra Romaniei. „ Administratia Nationala de Meteorologie RA informeaza ca, in perioada 6 - 9 februarie, circulația…

- Ministerul Mediului a anunțat ca in perioada 6-9 februarie o masa de aer incarcata cu particule de praf de origine sahariana avanseaza spre sudul, centrul și sud-estul Europei, inclusiv deasupra Romaniei. „Administratia Nationala de Meteorologie RA informeaza ca, in perioada 6 – 9 februarie, circulația…

- Ministerul Mediului a anunțat ca in perioada 6-9 februarie o masa de aer incarcata cu particule de praf de origine sahariana avanseaza spre sudul, centrul și sud-estul Europei, inclusiv deasupra Romaniei. „ Administratia Nationala de Meteorologie RA informeaza ca, in perioada 6 - 9 februarie, circulația…

- „Administratia Nationala de Meteorologie RA informeaza ca, in perioada 6 - 9 februarie, circulația aerului, preponderent din sector sudic, favorizeaza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incarcate cu particule de praf de origine sahariana, indeosebi catre sudul, centrul și sud-estul Europei,…

- Ministerul Mediului a anunțat sambata seara ca in perioada 6-9 februarie o masa de aer incarcata cu particule de praf de origine sahariana avanseaza spre sudul, centrul și sud-estul Europei, inclusiv deasupra Romaniei. „Administratia Nationala de Meteorologie RA informeaza ca, in perioada…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca a avut o discuție telefonica cu premierul Olandei caruia i-a transmis ca Romania este „pe deplin pregatita” pentru a intra in zona Schengen. „In cursul zilei de ieri am avut o convorbire telefonica cu Prim-ministrul Țarilor de Jos, Mark Rutte. Am analizat perspectivele…